Родившая трех детей от Павла Дурова Ирина Болгар хочет отобрать у него Telegram

Ирина Болгар еще недавно скрывала, что у нее были отношения с Павлом Дуровым . Однако в этом году она решила публично рассказать, что жила с ним несколько лет вместе в Санкт-Петербурге. А после рождения троих детей их отношения разладились. Она переехала в Швейцарию.

По словам Болгар, сначала Павел Дуров выплачивал ей деньги, но год назад он перестал это делать, поэтому она подала на него в суд. А в сентябре выяснилось, что экс-возлюбленная бизнесмена обвиняет его в жестоком обращении с младшим сыном. На этом она не стала останавливаться. В соцсети Ирина сделала заявление, в котором уверяет, что состояла в незарегистрированном семейном союзе с Павлом Дуровым 10 лет.

В связи с этим она считает Telegram ее совместно нажитым имуществом с ним. По словам Болгар, все активы Павел Дуров оформил на свое имя, пообещав, что у нее с детьми всегда будет к ним доступ. Но потом Павел Дуров нарушил соглашения как письменные, так и устные. Она рассказала, что когда нашла подходящую недвижимость для себя с детьми, основатель Telegram отказался ей ее покупать. Теперь Ирина хочет доказать свою правоту в суде.