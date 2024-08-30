Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар: «Я была заблокирована и парализована»

Женщина, которая называет себя матерью троих детей Павла Дурова , заявила, что подала на него в суд, чтобы лишить опеки над отпрысками, сильно раньше до того, как создатель Telegram был задержан властями Франции.

Ирина Болгар в своих соцсетях ответила на обвинения в том, что в столь неподходящий момент затеяла судебные разбирательства с Павлом Дуровым , которому сейчас и так нелегко.

Мать детей Павла Дурова заявила, что ее интересует только справедливость в отношении ее сыновей и дочери.

«Я была заблокирована и парализована в административном отношении», — объяснила Ирина Болгар.

Полная опека Ирине Болгар понадобилась, чтобы, как минимум, сделать документы для детей. А когда отца нет рядом, но при этом номинально он существует, это невозможно.

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