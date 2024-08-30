Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар: «Я была заблокирована и парализована»

Женщина, которая называет себя матерью троих детей
Ирина Болгар в своих соцсетях ответила на обвинения в том, что в столь неподходящий момент затеяла судебные разбирательства с
Мать детей
«Я была заблокирована и парализована в административном отношении», — объяснила Ирина Болгар.
Полная опека Ирине Болгар понадобилась, чтобы, как минимум, сделать документы для детей. А когда отца нет рядом, но при этом номинально он существует, это невозможно.
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Напомним, Ирина Болгар ранее обвинила
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