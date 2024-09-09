Ирина Болгар опубликовала архивное фото с Павлом Дуровым во время беременности

Павел Дуров раньше тщательно скрывал свою личную жизнь. Теперь он находится в Париже, где его недавно арестовали, но отпустили под залог пока идет расследование. Бизнесмен не может покидать страну. Примечательно, что там он находится со своей новой возлюбленной Юлией. Поклонники разглядели у нее выпирающий живот и теперь подозревают ее в беременности.

А не так давно бывшая жительница Санкт-Петербурга Ирина Болгар рассказала, что была возлюбленной Павла и родила от него троих детей. Она показала фото, на котором позировала с создателем «Вконтакте» и детьми.

Позже Ирина показала свидетельства о рождении, чтобы доказать, что Дуров отец ее детей. Она живет в Швейцарии вместе с сыновьями и дочкой. Выяснилось, что ей пришлось подавать в суд на экс-избранника, когда он перестал платить алименты.

А теперь Болгар опубликовала архивные фото. На одном она позирует во время беременности в 2017 году. Рядом с ней был Павел, который держал сына. У стола бегала их дочка.