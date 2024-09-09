Ирина Болгар опубликовала архивное фото с Павлом Дуровым во время беременности

Павел Дуров. Фото: Global Look Press

Снимок был сделан в 2017 году, когда Ирина Болгар была беременна младшим ребенком.

Павел Дуров раньше тщательно скрывал свою личную жизнь. Теперь он находится в Париже, где его недавно арестовали, но отпустили под залог пока идет расследование. Бизнесмен не может покидать страну. Примечательно, что там он находится со своей новой возлюбленной Юлией. Поклонники разглядели у нее выпирающий живот и теперь подозревают ее в беременности.

А не так давно бывшая жительница Санкт-Петербурга Ирина Болгар рассказала, что была возлюбленной Павла и родила от него троих детей. Она показала фото, на котором позировала с создателем «Вконтакте» и детьми.

Позже Ирина показала свидетельства о рождении, чтобы доказать, что Дуров отец ее детей. Она живет в Швейцарии вместе с сыновьями и дочкой. Выяснилось, что ей пришлось подавать в суд на экс-избранника, когда он перестал платить алименты.

А теперь Болгар опубликовала архивные фото. На одном она позирует во время беременности в 2017 году. Рядом с ней был Павел, который держал сына. У стола бегала их дочка.

Ирина Болгар и Павел Дуров с детьми. Фото: соцсети Ирины Болгар

«Это были последние месяцы до того, как мы переехали в Европу в 2018 году», — заявила она.

На других фото можно увидеть маленьких детей. Болгар показала, как выглядел младший сын во младенчестве. Сама Ирина посещала бал и устраивала фотосессии в пышном платье. Напомним, что недавно она заявила, что лишила Дурова родительских прав из-за насилия над младшим ребенком.

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Дети Павла Дурова. Фото: соцсети Ирины Болгар

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