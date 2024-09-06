Павел Дуров сделал заявление после ареста в Париже: «Было множество способов связаться со мной»

Создатель Telegram Павел Дуров опубликовал в созданном им же мессенджере заявление о своем аресте в Париже. Не так давно суд освободил Павла Дурова под залог, но уголовное дело не прекращено.

Пока идет расследование, Павел Дуров непрозрачно намекнул на то, что удивлен своим арестом, поскольку он выражал готовность сотрудничать с властями ЕС. И значит, никакой необходимости заключать его под стражу просто не было.

«У французских властей было множество способов связаться со мной и запросить помощь», — подчеркнул Павел Дуров .

Павел Дуров также сообщил, что часто посещал посольство Франции, находясь в Дубае, поскольку является гражданином этой страны ЕС.

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