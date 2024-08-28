Ирина Болгар обвинила Павла Дурова в насилии: «Бил нашего младшего сына»

Павел Дуров в этом году регулярно оказывается в центре внимания. Его арестовали во Франции несколько дней назад. Отмечается, что российскому миллиардеру может грозить большой тюремный срок. А теперь выяснилось, что Ирина Болгар, которая недавно рассказала о романе с бизнесменом и показала детей, рожденных от него, подала на Павла Дурова в суд. Она обвинила создателя Telegram в том, что он жестоко обращался с их младшим сыном.

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«Дуров бил нашего младшего сына», — заявила мать троих детей Павла Дурова .

В деле описаны целых пять инцидентов, которые произошли за 2021-2022 год. Ирина Болгар заверила, что они сильно отразились на здоровье мальчика.

Ирина Болгар намерена еще и взыскать деньги от Павла Дурова на содержание детей. Бывшая возлюбленная Павла Дурова потребовала у него 150 тысяч евро в месяц в качестве алиментов. Опеку над детьми она уже получила, так как Павел Дуров не был против этого. Теперь ей пришлось подать второй гражданский иск, чтобы получить выплаты, которые миллиардер перестал делать.

По материалам Forbes