Ирина Болгар обвинила Павла Дурова в насилии: «Бил нашего младшего сына»
Ирина Болгар и Павел Дуров с детьми. Фото: соцсети Ирины Болгар
Ирина Болгар, которая утверждает что родила троих детей от миллиардера, теперь с ним судится.
Павел Дуров в этом году регулярно оказывается в центре внимания. Его арестовали во Франции несколько дней назад. Отмечается, что российскому миллиардеру может грозить большой тюремный срок. А теперь выяснилось, что Ирина Болгар, которая недавно рассказала о романе с бизнесменом и показала детей, рожденных от него, подала на Павла Дурова в суд. Она обвинила создателя Telegram в том, что он жестоко обращался с их младшим сыном.
«Дуров бил нашего младшего сына», — заявила мать троих детей Павла Дурова.
В деле описаны целых пять инцидентов, которые произошли за 2021-2022 год. Ирина Болгар заверила, что они сильно отразились на здоровье мальчика.
Ирина Болгар намерена еще и взыскать деньги от Павла Дурова на содержание детей. Бывшая возлюбленная Павла Дурова потребовала у него 150 тысяч евро в месяц в качестве алиментов. Опеку над детьми она уже получила, так как Павел Дуров не был против этого. Теперь ей пришлось подать второй гражданский иск, чтобы получить выплаты, которые миллиардер перестал делать.