Мария Погребняк впервые показала лицо отца новорожденного сына: «Парень очень добрый»

Мария Погребняк в 2023 году рассталась с мужем, футболистом Павлом Погребняком. Вскоре ее сердце покорил новый избранник. Мария Погребняк объявила в феврале, что ей сделали предложение руки и сердца. А потом светская львица рассекретила свою беременность,а за неделю до родов вышла замуж.

Мария Погребняк 5 сентября родила еще одного сына, которого назвала Володей. Для нее это уже четвертый ребенок. Примечательно, что возлюбленного она не показывала, но им оказался бизнесмен Игорь Головинский.

На этот раз Мария Погребняк решила поделиться умилительное фото. Она предстала с мужем, который взял на руки малыша. Ее возлюбленный улыбался от счастья. По словам Марии Погребняк, сначала она не думала, что у нее будут серьезные отношения, но потом узнала, что беременна.

«В общей компании друзей! Сразу сказала подругам, что парень очень добрый и с чувством юмора у него все супер. Хотела познакомить с подругами, но, в итоге, у нас родился Володенька», — поделилась Мария Погребняк .

Напомним, что Ольга Бузова станет крестной мамой малыша Марии Погребняк. Она приехала к подруге в роддом, когда мальчик появился на свет. Телеведущая давно мечтает о своей семье.