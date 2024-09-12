Психолог Сурина — о раннем выходе Погребняк из декрета: «Связь с ребенком может оборваться»

Мария Погребняк совершают ошибку, которая может ей стоить хороших и теплых отношений с новорожденным сыном. Уже на пятый день после родов блогер оставила малыша под присмотром своей мамы, а сама уехала работать. В своих социальных сетях близкая подруга Ольги Бузовой иронично отметила , что ее декретный отпуск уже закончился.

Однако иронизировать тут не стоит. В разговоре с Teleprogramma.org психолог Ангелина Сурина пояснила, что в первые дни рождения ребенка закладывается связь с матерью. И если малыша рано оставлять на попечение бабушек, то в его сознании мама уже не будет играть большую роль.

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