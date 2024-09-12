Психолог Сурина — о раннем выходе Погребняк из декрета: «Связь с ребенком может оборваться»
Мария Погребняк. Фото: Global Look Press
Блогер уже на пятый день после родов оставила малыша на попечение бабушки.
Мария Погребняк совершают ошибку, которая может ей стоить хороших и теплых отношений с новорожденным сыном. Уже на пятый день после родов блогер оставила малыша под присмотром своей мамы, а сама уехала работать. В своих социальных сетях близкая подруга Ольги Бузовой иронично отметила, что ее декретный отпуск уже закончился.
Однако иронизировать тут не стоит. В разговоре с Teleprogramma.org психолог Ангелина Сурина пояснила, что в первые дни рождения ребенка закладывается связь с матерью. И если малыша рано оставлять на попечение бабушек, то в его сознании мама уже не будет играть большую роль.
«Конечно, женщине после родов желательно быть с ребенком несколько месяцев. Но если нет такой возможности из-за работы, то многие, те же актрисы, возят ребенка с собой, чтобы его кормить грудным молоком, чтобы была связь с ребенком, чтобы она не оборвалась.
Если оборвется связь с ребенком надолго, если она уехала на весь день, а ребенка кормит искусственно уже бабушка, то у малыша по ощущениям бабушка будет мамой. А ребенок будет обижаться, что мамы рядом не было. Нельзя ребенка оставлять, особенно в первые дни. Первые дни — это самый пик формирования чувства защиты, чувства заботы, что ребеночек не одинок», — объяснила эксперт.