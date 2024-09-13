Мария Погребняк сделала признание после четвертых родов: «Не могу смотреть на свое рыхлое тело»
Мария Погребняк. Фото: Global Look Press
Многодетная мама Мария Погребняк недовольна своей фигурой через неделю после родов.
Светская львица, блогер, продюсер и мама четверых мальчиков Мария Погребняк дала понять, что недовольна тем, как выглядит после четвертых родов. А они, на минуточку, были чуть больше недели назад.
В микроблоге Мария Погребняк показала свою фигуру, посокрушавшись на тему собственного несовершенства.
«Седьмые сутки после родов. Честно, мне хочется быстрее в зал. Не могу смотреть на свое рыхлое тело», — призналась Мария Погребняк.
Поклонники Марии Погребняк, честно говоря, не поняли предмета недовольства. Выглядит Мария Погребняк для только что родившей женщины превосходно. Вероятно, она просто кокетничает и напрашивается на комплименты.