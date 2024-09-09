Штрафы за плохое поведение, учеба на английском и доверие: как недавно родившая Мария Погребняк воспитывает старших сыновей

Недавно
Кстати, сначала блогер не объявляла пол ребенка от бизнесмена Игоря Головинского, но многие сразу догадались, что это мальчик. Тем более Мария якобы случайно раскрыла секрет в своих сторис, написав: «Банда едет знакомиться с братом», правда, потом стерла запись. Но, как известно, Интернет помнит все.
А под бандой имелись в виду три других сына Марии от футболиста Павла Погребняка. Пара прожила в браке 17 лет и распалась в прошлом году. Бывшие супруги познакомились еще, когда Мария (в девичестве Шаталова) училась в седьмом классе, а Павел – в десятом.
Когда девушке исполнилось 17 лет, Павел уже играл за ярославскую футбольную команду, подавал большие надежды. Нередко она ездила за ним в Ярославль и даже пропускала школьные занятия.
В 2006 году влюбленные поженились. А уже в 2007 году на свет появился их первенец Артем, в 2009- м – Павел, а в 2011-м – Алексей.
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Секреты воспитания Марии Погребняк
В браке
В 2020 году совместно с Миланой Тюльпановой создала TikTok-дом PopStar House. Но, конечно, в первую очередь
Как рассказывала
Например, детям было разрешено
Впрочем, это было связано не с суровым наказанием, а с тем, что Павел и Мария просто спрятали гаджет, а потом забыли, куда, и долго не могли его найти. Оказалось, что все это время планшет пролежал в чемодане.
Также в семье Марии Погребняк действует система штрафов. Не убрал игрушки — сто рублей, носки — пятьдесят рублей, не заправил кровать, не убрал посуду — столько же.
«Им дарят денежные подарки за учебу. И за оценки мы их также поощряем. Они копят и если хотят накопить на определенную игрушку или на что-то другое, что можно потратить, то нужно соблюдать домашние правила, - рассказывала тогда нашему изданию Мария. - В первую очередь это порядок. И конечно, выполнение домашних заданий».
А вот за оценки денежные
Кем хочет стать старший сын Марии Погребняк
Впрочем, воспитание сыновей основывается не только на ограничениях.
Как уже говорилось выше, сыновья Марии Погребняк – школьники. Точнее, в школе учатся средний и младший. А вот Артем уже стал студентом МГУ, в этом году он был зачислен на факультет Высшей школы бизнеса.
Павел и Алексей же учатся в частном британском лицее по Cambridge-программе, когда с 9 до 13 часов предметы ведутся на английском языке, а с 14 до 17 - на русском.
Помимо школьных занятий, Павел занимается плаванием, а Алексей - теннисом.
Но самое главное - Мария подчеркивала, что хочет вырастить из сыновей настоящих мужчин, чтобы они знали, как обращаться с женщиной. Например, светская львица приучила детей всегда помогать ей носить из магазина сумки с продуктами. Ну а теперь, наверняка, мальчишки помогут маме присматривать за младшим братом.
Ведь сейчас все внимание Марии, конечно,
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