Штрафы за плохое поведение, учеба на английском и доверие: как недавно родившая Мария Погребняк воспитывает старших сыновей

Недавно Мария Погребняк вновь стала мамой. И снова мальчика, который получил имя Владимир!

Кстати, сначала блогер не объявляла пол ребенка от бизнесмена Игоря Головинского, но многие сразу догадались, что это мальчик. Тем более Мария якобы случайно раскрыла секрет в своих сторис, написав: «Банда едет знакомиться с братом», правда, потом стерла запись. Но, как известно, Интернет помнит все.

А под бандой имелись в виду три других сына Марии от футболиста Павла Погребняка. Пара прожила в браке 17 лет и распалась в прошлом году. Бывшие супруги познакомились еще, когда Мария (в девичестве Шаталова) училась в седьмом классе, а Павел – в десятом.

Когда девушке исполнилось 17 лет, Павел уже играл за ярославскую футбольную команду, подавал большие надежды. Нередко она ездила за ним в Ярославль и даже пропускала школьные занятия.

В 2006 году влюбленные поженились. А уже в 2007 году на свет появился их первенец Артем, в 2009- м – Павел, а в 2011-м – Алексей.

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Секреты воспитания Марии Погребняк

В браке Мария Погребняк стала заниматься дизайном, разрабатывать собственную коллекцию, а потом и открыла собственный бренд, владела несколькими швейными мастерскими.

В 2020 году совместно с Миланой Тюльпановой создала TikTok-дом PopStar House. Но, конечно, в первую очередь Мария Погребняк реализовалась как многодетная мать. По словам Марии, сыновья помогают ей в развитии бизнеса, подсказывают, чем живет современная молодежь.

Как рассказывала Мария Погребняк в интервью нашему изданию, в отношениях с детьми ей, прежде всего, важно доверие. И в первую очередь она старается быть другом своим сыновьям, а уж потом – строгой родительницей. Тем не менее, Мария выстроила свою систему воспитания.

Например, детям было разрешено пользоваться гаджетами не более двух часов в день. А когда однажды они нарушили это правило, то Павел Погребняк забрал у них планшет на три года…

Впрочем, это было связано не с суровым наказанием, а с тем, что Павел и Мария просто спрятали гаджет, а потом забыли, куда, и долго не могли его найти. Оказалось, что все это время планшет пролежал в чемодане.

Также в семье Марии Погребняк действует система штрафов. Не убрал игрушки — сто рублей, носки — пятьдесят рублей, не заправил кровать, не убрал посуду — столько же.