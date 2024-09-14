«Ее выбор я не пойму никогда»: Плахотниченко — о Сухоруковой, прибившейся к Стоуну

В последнем выпуске шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ Александра Сухорукова согласилась ради иммунитета от Саши Стоуна голосовать против того человека, на которого она укажет. «Жертвой» оказался Вячеслав Чепурченко .

Участница шоу «Сокровища императора» Елена Путылина оправдала поступок Александры, заявив, что она «девочка» и «все методы хороши», когда победа уже близко.

А вот выбывший из «Выжить в Дубае» Никита Плахотниченко имеет на этот счет особое мнение.

«С учетом того, как она отзывалась о взаимоотношениях ее, Славы и Торнике, ее выбор я не пойму никогда. Этот момент из всего шоу лишний раз подтвердил, что мы с разных планет», — высказался о Сухоруковой собеседник Teleprogramma.org .