«Ее выбор я не пойму никогда»: Плахотниченко — о Сухоруковой, прибившейся к Стоуну
Саша Стоун, Александра Сухорукова. Фото: ТНТ
Александра Сухорукова стала партнером Саши Стоуна, когда речь зашла об иммунитете.
В последнем выпуске шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ Александра Сухорукова согласилась ради иммунитета от Саши Стоуна голосовать против того человека, на которого она укажет. «Жертвой» оказался Вячеслав Чепурченко.
Участница шоу «Сокровища императора» Елена Путылина оправдала поступок Александры, заявив, что она «девочка» и «все методы хороши», когда победа уже близко.
«С учетом того, как она отзывалась о взаимоотношениях ее, Славы и Торнике, ее выбор я не пойму никогда. Этот момент из всего шоу лишний раз подтвердил, что мы с разных планет», — высказался о Сухоруковой собеседник Teleprogramma.org.