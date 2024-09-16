Джанабаева и Меладзе устроили спор в испанской магазине из-за арбуза: «Не дайте продуктам разрушить наш брак»

Оказалось, что младшие наследники ездят с ними. Накануне певица выложила трогательное видео, снятое в супермаркете в Испании. Она предстала без макияж и в растянутой футболке и шортах. Меладзе выбирал арбуз, а его супруга предлагала взять уже нарезанный арбуз, чтобы не испачкаться.
В какой-то момент к ним подошли дети: Лука и Агата. Однако споры родителей не закончились. В итоге они сидели за столом с апельсинами. Никто в споре не уступил. Они просто не купили арбуз.
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Фото: соцсети Альбины Джанабаевой
«Не дайте продуктам разрушить наш брак», — написала Джанабаева.
Поклонники отметили, что Альбина в 45 лет находится в прекрасной форме. Другие посчитали, что у них замечательные отношения. Ролик получил много откликов в Сети. Сын Меладзе оказался очень похож на маму. А вот свою дочку они не показали.
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