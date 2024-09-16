Джанабаева и Меладзе устроили спор в испанской магазине из-за арбуза: «Не дайте продуктам разрушить наш брак»

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: Global Look Press

Альбина Джанабаева не боится ходить без макияжа в растянутой футболке за границей.

Валерий Меладзе уже два года живет в разъездах. Он стал лишь иногда приезжать в Россию, чтобы решить дела и повидать близких. Большую часть времени певец проводит в Европе. Он развеял слухи, что у него разладились отношения с Альбиной Джанабаевой. Пара путешествует вместе. У них есть дети: 20-летний Константин, 10-летний Лука и трехлетняя Агата.

Оказалось, что младшие наследники ездят с ними. Накануне певица выложила трогательное видео, снятое в супермаркете в Испании. Она предстала без макияж и в растянутой футболке и шортах. Меладзе выбирал арбуз, а его супруга предлагала взять уже нарезанный арбуз, чтобы не испачкаться.

В какой-то момент к ним подошли дети: Лука и Агата. Однако споры родителей не закончились. В итоге они сидели за столом с апельсинами. Никто в споре не уступил. Они просто не купили арбуз.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Фото: соцсети Альбины Джанабаевой

«Не дайте продуктам разрушить наш брак», — написала Джанабаева.

Поклонники отметили, что Альбина в 45 лет находится в прекрасной форме. Другие посчитали, что у них замечательные отношения. Ролик получил много откликов в Сети. Сын Меладзе оказался очень похож на маму. А вот свою дочку они не показали.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Читайте также:

Читайте также