Джанабаева и Меладзе устроили спор в испанской магазине из-за арбуза: «Не дайте продуктам разрушить наш брак»

Валерий Меладзе уже два года живет в разъездах. Он стал лишь иногда приезжать в Россию, чтобы решить дела и повидать близких. Большую часть времени певец проводит в Европе. Он развеял слухи, что у него разладились отношения с Альбиной Джанабаевой. Пара путешествует вместе. У них есть дети: 20-летний Константин, 10-летний Лука и трехлетняя Агата .

Оказалось, что младшие наследники ездят с ними. Накануне певица выложила трогательное видео, снятое в супермаркете в Испании. Она предстала без макияж и в растянутой футболке и шортах. Меладзе выбирал арбуз, а его супруга предлагала взять уже нарезанный арбуз, чтобы не испачкаться.

В какой-то момент к ним подошли дети: Лука и Агата. Однако споры родителей не закончились. В итоге они сидели за столом с апельсинами. Никто в споре не уступил. Они просто не купили арбуз.