Муж оставил песни как милостыню: что сейчас происходит в жизни Веры Брежневой после развода с Константином Меладзе
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press
Экс-солистка группы «ВИА Гра» практически не выступает, если она и дает концерты, то поет только старые хиты, которые ей оставил бывший муж Константин Меладзе.
Внешность Веры Брежневой всегда вызывала восторг у мужчин. Красавица-блондинка успешно вышла замуж за музыкального продюсера Константина Меладзе. Он писал ей песни, она гастролировала, зарабатывая также и на бренде собственной марки косметики. Однако, перебравшись на какое-то время за границу, певица подрабатывала на складе, заявляя, что таким образом она помогает нуждающимся. О концертах поп-дива забыла. Потом артистка развелась, причин называть не стала. Но благодарила бывшего мужа за то, что тот не отнял у нее старые хиты, позволив зарабатывать хотя бы что-то, выступая с полюбившимися многим песнями.
«Мне хочется сказать огромное спасибо очень важному в моей жизни человеку, который является автором большинства песен, исполненных мною. Это Константин Меладзе. Пусть до него долетит моя благодарность!» — отметила Вера Брежнева, выступая в Казахстане.
Говоря о внешности Веры Брежневой, которая в последнее время стала выглядеть старше, врач – косметолог-диетолог Марият Мухина в беседе с сайтом Teleprogramma.org подметила, что у певицы явные черты мускульного морфотипа старения. Люди с этой формой лица склонны к активному образу жизни, что также влияет на их внешний вид. В случае с Верой Брежневой после развода и иммиграции у нее практически иссякла профессиональная карьера. Певица стала меньше времени уделять своей внешности и уходу за лицом. Отсюда и ранние признаки старения.
Кстати, хейтеры также обратили внимание и на то, что оттенок кожи певицы стал более тусклым, можно даже сказать, желтоватым. Поклонники считают, что поп-дива мало спит, переживает из-за развода или слишком много времени находится на солнце.
«Желтоватый цвет лица, возможно, связан с анемией, так как постоянные диеты и питание на пособие для беженцев достаточно скудное», — добавила Марият Мухина.