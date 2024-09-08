Муж оставил песни как милостыню: что сейчас происходит в жизни Веры Брежневой после развода с Константином Меладзе

Внешность Веры Брежневой всегда вызывала восторг у мужчин. Красавица-блондинка успешно вышла замуж за музыкального продюсера Константина Меладзе. Он писал ей песни, она гастролировала, зарабатывая также и на бренде собственной марки косметики. Однако, перебравшись на какое-то время за границу, певица подрабатывала на складе, заявляя, что таким образом она помогает нуждающимся. О концертах поп-дива забыла. Потом артистка развелась, причин называть не стала. Но благодарила бывшего мужа за то, что тот не отнял у нее старые хиты, позволив зарабатывать хотя бы что-то, выступая с полюбившимися многим песнями.

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