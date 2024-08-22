Валерий Меладзе планирует вернуться к выступлениям в России летом 2025 года

Валерий Меладзе уже два года не дает концертов в России. При этом артист приезжает сюда довольно часто, чтобы навестить родных. В этом году у него родился первый внук .

Также он пережил смерть своего отца. В Москве живет мама Валерия Меладзе, которая осталась одна после смерти мужа. Отмечается, что за ней присматривает семейная пара, которая покупает ей продукты, дает лекарства, помогает по хозяйству.

Большую часть времени Валерий Меладзе находится в Европе с детьми и женой Альбиной Джанабаевой . Он выступает с концертами за границей. Однако стало известно, что в 2025 году Валерий Меладзе хочет дать концерты в РФ.

В окружении артиста рассказали, что он прорабатывает возможность организации юбилейного тура к своему шестидесятилетию. Следующим летом он сможет выступить перед публикой. Однако может возникнуть волна протестов со стороны активных общественнико, пишет Телеграм-канал Shot.