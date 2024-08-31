Где в настоящее время находится Константин Меладзе?

Константин Меладзе был в браке с Верой Брежневой. Они прожили вместе больше 15 лет. Долгое время пара скрывала свой роман. Певица так и не родила от него наследника. У каждого из супругов есть дети от прошлых отношений. В начале февраля 2022 года они демонстрировали идиллию. Певец даже спел с ней в ее день рождения, который звезда отмечала с размахом. А позже они уехали за границу. Примечательно, что они стали жить в доме в Италии, где обычно отдыхали во время отпусков.

Теперь именно там живет Константин. Однако он развелся с Верой в 2023 году. Произошедшее композитор никак не комментировал. Долгое время ходили слухи, что он увлекся молодой солисткой «ВИА Гры» из нового состава. Брежнева эти слухи опровергала.

Летом 2024 года Меладзе появился в Юрмале. Там прошел фестиваль Лаймы Вайкуле. Однако он появился на концерте Ильи Лагутенко, который также живет за границей. С ним был брат Валерий Меладзе , который уже два года живет в Европе, но часто приезжает в Россию по делам. Поклонники заметили, что Константин поседел и немного набрал вес.