Альбина Джанабаева проводит время с дочкой и сыном от Валерия Меладзе: «Наш август 2024 года»

Альбина Джанабаева. Фото: Global Look Press

Альбина Джанабаева поделилась редкими кадрами в микроблоге.

Певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева поделилась в микроблоге редкими семейными кадрами.

Альбина Джанабаева на них позирует в обществе своих младших детей от Валерия Меладзе. На одном из них запечатлено, как Альбина Джанабаева с трехлетней дочкой Агатой катается на качелях в живописном саду.

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Альбина Джанабаева с дочкой Агатой. Фото: соцсети Альбины Джанабаевой

Другой же кадр запечатлел Альбину Джанабаеву в обществе среднего сына, девятилетнего Луки. Вместе с наследником Альбина Джанабаева лежит на диване, укрывшись одеялом. И мама, и ее сын счастливо улыбаются на камеру.

Альбина Джанабаева с сыном Лукой. Фото: соцсети Альбины Джанабаевой

«Наш август 2024 года», — подписала кадры с детьми Альбина Джанабаева.

Удивительно, но в ролике, который разместила Альбина Джанабаева в Сети, нет ни старшего сына Константина, ни мужа Альбины и отца ее троих детей Валерия Меладзе.

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