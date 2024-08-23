Альбина Джанабаева проводит время с дочкой и сыном от Валерия Меладзе: «Наш август 2024 года»

Певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева поделилась в микроблоге редкими семейными кадрами.

Альбина Джанабаева на них позирует в обществе своих младших детей от Валерия Меладзе. На одном из них запечатлено, как Альбина Джанабаева с трехлетней дочкой Агатой катается на качелях в живописном саду.