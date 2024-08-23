Альбина Джанабаева проводит время с дочкой и сыном от Валерия Меладзе: «Наш август 2024 года»

Певица, экс-солистка группы «ВИА Гра»
Альбина Джанабаева на них позирует в обществе своих младших детей от Валерия Меладзе. На одном из них запечатлено, как Альбина Джанабаева
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Альбина Джанабаева с дочкой Агатой. Фото: соцсети Альбины Джанабаевой
Другой же кадр запечатлел Альбину Джанабаеву в обществе среднего сына, девятилетнего Луки. Вместе с наследником Альбина Джанабаева лежит на диване, укрывшись одеялом. И мама, и ее сын счастливо улыбаются на камеру.
Альбина Джанабаева с сыном Лукой. Фото: соцсети Альбины Джанабаевой
«Наш август 2024 года», — подписала кадры с детьми Альбина Джанабаева.
Удивительно, но в ролике, который разместила Альбина Джанабаева в Сети, нет ни старшего сына Константина, ни
Читайте также: