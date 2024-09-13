«Пошла борьба за 10 миллионов, важны секунды»: Галянт — о поведении Стоуна в отеле на «Выжить в Дубае»

Анна Галянт в беседе с корреспондентом
Участница проекта ТНТ полагает, что изначально Саша Стоун не имел никаких планов воспрепятствовать Торнике Квитатиани.
«Я считаю, что Саша мог сделать это машинально, но он и не сожалел об этом, потому как у него плохое отношение к Тору. С учетом этого мне его поступок понятен, и я его не осуждаю за это. Уже пошла жесткая борьба за 10 миллионов рублей, где важна была каждая секунда», — высказалась Анна Галянт.
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