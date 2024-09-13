Почему Стоун пытался уговорить Торнике предать Чепурченко? Можно ли Сашу осуждать за это?

Участница «Выжить в Дубае» Анна Галянт покинула проект, но продолжает внимательно наблюдать за происходящим в шоу ТНТ.

Возлюбленная Никиты Плахотниченко поделилась своим мнением о последнем выпуске программы с журналистом сайта Teleprogramma.org .

Мы попросили Анну прокомментировать ситуацию, когда Саша Стоун пытался подбить Торнике Квитатиани голосовать против своего друга Вячеслава Чепурченко за иммунитет. Напомним, грузинский артист отказался от этой схемы.

«С учетом того, что Саша не раз выделял, что у него хорошие отношения только с Андреем. А Андрея спасти он не мог и не раз говорил, что никого среди оставшихся не видит конкурентами для себя, я думаю, что ему вообще было непринципиально, кто из них двоих пойдет на испытание. Поэтому я думаю, что Стоун намерено устроил некую проверочку, а Торнике ее достойно прошел», — высказалась Анна Галянт.