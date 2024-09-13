Почему Стоун пытался уговорить Торнике предать Чепурченко? Можно ли Сашу осуждать за это?

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Возлюбленная Никиты Плахотниченко поделилась своим мнением о последнем выпуске программы с журналистом сайта
Мы попросили Анну прокомментировать ситуацию, когда Саша Стоун пытался подбить Торнике Квитатиани голосовать против своего друга
«С учетом того, что Саша не раз выделял, что у него хорошие отношения только с Андреем. А Андрея спасти он не мог и не раз говорил, что никого среди оставшихся не видит конкурентами для себя, я думаю, что ему вообще было непринципиально, кто из них двоих пойдет на испытание. Поэтому я думаю, что Стоун намерено устроил некую проверочку, а Торнике ее достойно прошел», — высказалась Анна Галянт.
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Анна Галянт. Фото: ТНТ