Ксения Бородина раскрыла, как дочки отнеслись к ее новому возлюбленному: «Рады за маму»

По словам Ксении, она не обращает внимание на слова злопыхателей, которые считают, что ей попался ненадежный мужчина. Телеведущая заверила, что даже родные не видели ее такой счастливой. Также она рассказала, как
«Дети рады за маму. Когда мама счастлива и довольна, детям не может быть плохо. Иногда я могу позволить тебе быть не самой идеальной мамой и пожить для себя, потому что много посвящала времени своим любимым девочкам, всегда восхищалась их воспитанием, всегда была рядом и в радости и в трудные моменты.
Поэтому сейчас все прекрасно меня понимают и знают, что мама любит и никогда не остается безучастной в их жизни. Каждый день я с ними, продолжаю заниматься делами и успеваю провести время с любимым человеком», – рассказала звезда.
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