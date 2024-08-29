Ксения Бородина раскрыла, как дочки отнеслись к ее новому возлюбленному: «Рады за маму»

Ксения Бородина уже давно стала популярной персоной. Она не скрывает, что после второго развода пересмотрела свой взгляд на отношения. Телеведущая предпочитала не говорить о своих романах. Но этим летом она буквально стала кричать о том, что встречается с Николаем Сердюковым. На этот раз бывшая ведущая «Дома-2» раскрыла, что они познакомились на «Последнем герое». Примечательно, что отношения у них начались после проекта.

По словам Ксении, она не обращает внимание на слова злопыхателей, которые считают, что ей попался ненадежный мужчина. Телеведущая заверила, что даже родные не видели ее такой счастливой. Также она рассказала, как ее дочки Маруся и Теона отреагировали на Сердюкова.

«Дети рады за маму. Когда мама счастлива и довольна, детям не может быть плохо. Иногда я могу позволить тебе быть не самой идеальной мамой и пожить для себя, потому что много посвящала времени своим любимым девочкам, всегда восхищалась их воспитанием, всегда была рядом и в радости и в трудные моменты. Поэтому сейчас все прекрасно меня понимают и знают, что мама любит и никогда не остается безучастной в их жизни. Каждый день я с ними, продолжаю заниматься делами и успеваю провести время с любимым человеком», – рассказала звезда.