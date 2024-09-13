Ксения Бородина сделала новое признание о возлюбленном: «Не надо притворяться»

Телеведущая Ксения Бородина вовсю нарушает данное ею же обещание о том, что она больше не будет выставлять напоказ личную жизнь. Ксения Бородина с огромным удовольствием размещает в Сети совместные снимки с блогером Николаем Сердюковым, словно пытаясь убедить всех в искренности и взаимности чувств.

Сейчас пара отдыхает в Дубае. Это первая совместная поездка Ксении Бородиной и Николая Сердюкова. Во время путешествия Ксения Бородина сделала новое признание о возлюбленном.

«Как же важно найти человека, с которым тебе легко и просто. Не надо притворяться, не надо никого из себя строить. Просто быть собой и наслаждаться каждой минутой», — написала Ксения Бородина в телеграм-канале.

Публикацию Ксения Бородина сопроводила снимком, запечатлевшим, как она тает в объятиях Николая Сердюкова.