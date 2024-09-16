Победительница шоу «Выжить в Дубае» Александра Сухорукова подвергается нападкам хейтеров: «Меня обвиняют в том, что я не влезала в конфликты»

Александра Сухорукова прославилась недавно. Она приняла участие в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Александра стала победителем проекта, дойдя до финала со Славой Чепурченко. В последнем испытании ей удалось обойти актера и забрать 10 миллионов рублей . При этом она осталась в стороне, когда происходили конфликты как в команде народников, так и в команде звезд. Мама двоих детей стала первой девушкой-победителем в шоу. Ей удалось не пойти на малые испытания ни разу за весь сезон. Накануне она стала героиней в «Шоу Воли».

Сухорукова рассказала, что она с 17 лет имела проблемы со здоровьем. Ей сделали операцию на позвоночнике, установив по всей длине металлическую конструкцию для фиксации. И в один момент ей уже хотелось покинуть шоу.

«Было несколько дней, когда я просто лежала, вставала на какой-то мотор, на съемку. Я вообще не могла в себя прийти, потому что мышцы отказали, спина отказала. Мне хотелось просто лежать», — поделилась она.

По словам Александры, ее отговорили администраторы, которые напомнили, что она пришла ради дочки. После этого сдаваться она передумала. А потом на нее обрушилась критика, так как зрители посчитали, что она на шоу сначала отсиживалась и не участвовала в конфликтах.

«Меня обвиняют в том, что, пока все ругались, я сидела тихо и ждала, когда они друг друга сгрызут. И спокойно шла к финалу. Я посчитала, что это хороший способ дойти как можно дальше. Я не влезала в эти конфликты. Я просто шла по наитию», — оправдалась девушка.