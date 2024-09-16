Почему на самом деле победила Сухорукова в «Выжить в Дубае»? Ермакова: «Чепурченко тронула история с дочкой»

Надежда Ермакова высказалась Teleprogramma.org о финале реалити «Выжить в Дубае» на ТНТ. Звезда «Дома-2» призналась, что разочарована победой Александры Сухоруковой, не считая ее достойным героем шоу.

«Отсидеться весь проект, ни разу не сходив на малое испытание, не доказав делом, что ты герой, с которого стоит брать пример?» — удивилась Надежда.

Вместе с тем Ермакова порадовалась за дочку Сухоруковой, которой необходимо лечение, ведь теперь, благодаря выигрышу, у нее на это есть деньги.

Ну а то, что победителем не стал Вячеслав Чепурченко , — это практически его выбор . Он, как профессиональный актер, мог мастерски отыграть «не ту сумку» на малых испытаниях. Вместо этого Вячеслав фактически подсказал, где лежат 10 млн и посоветовал Александре выбрать именно их.

«Когда Слава заговорил, что в случае победы отдаст часть выигрыша Саше, сразу стало понятно, что он ей симпатизирует, сопереживает, он эмпат. История с болезнью дочки его тронула до глубины души, попала ему в самое сердце. Тем более он семьянин, у него самого есть дети. Это достойное распределение денег, потому что они пойдут на лечение ребенка. И это единственный положительный момент в финале шоу», — высказалась Надежа Ермакова в беседе с журналистом издания.