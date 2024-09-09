Борющийся с раком Отар Кушанашвили о помощи в лечении: «Басков прислал денег больше, чем заработал Харламов за семь лет»

Отар Кушанашвили много лет работает на телевидении. Он не раз вел шоу с Лерой Кудрявцевой. У него есть много знакомых в шоу-бизнесе. Отар не скрывает, что бывает острым на язык. Минувшим летом он оказался в больнице. Ему провели экстренную операцию. Телеведущий рассказывал, что находился в реанимации и пережил две клинические смерти. Потом у него нашли раковую опухоль. Теперь ему нужно проходить курс химиотерапии. Он также ждет, когда назначат новые операции. Его давно отпустили домой. Накануне Отар появился в VK-шоу «Кстати», где раскрыл подробности случившегося.

На этот раз телеведущий пообщался с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым.

«Когда я на людях, то чувствую себя хорошо, гораздо хуже чувствую себя в больничной палате. У меня как у мнительного больного комплекс покинутости, если минут 30 никто не навещает меня, какие-нибудь твари, мрази из числа родственников», – отметил Кушанашвили.

Он рассказал, что обратился к врачам с просьбой разрешить ему работат ь. Однако после операции ему пришлось долго восстанавливаться. Телеведущего поразило, что ему предложили финансовую помощь многие артисты, даже те, кого он ранее публично ругал. Это поразило Отара.

«Если прежде я просил, когда папа умер, а я был безработный, когда были запрещенные вещества, алкоголь и меня не брали на работу... И я попросил у Николая Баскова . На этот раз он даже не стал ждать ничего, прислал мне денег больше, чем за последние семь лет заработал Харламов, ненавидящий деньги. Я открыл глаза в конце июня и мне плачущие родственники сказали про Колю Баскова, но я не удивился», – сказал он.

Еще больше звезду поразил Эмин Агаларов , с которым он никогда лично не общался. Бизнесмен и певец сам предложил ему деньги, так как считал, что обязан это сделать и не оставлять в беде телеведущего.