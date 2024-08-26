Жена Отара Кушанашвили рассказала о его борьбе с онкологическим заболеванием: «Метастазы есть в печени»

Отар Кушанашвили уже давно стал известным телеведущим. Он много лет работает на ТВ и теперь ведет свою передачу. В начале лета Отар напугал поклонников, когда попал в больницу. Его поместили в реанимацию и провели операцию. Позже выяснилось, что у него нашли раковую опухоль. Подробности раскрыла жена телеведущего Ольга Фролова. Она пояснила, что сначала ему не могли поставить правильный диагноз. А уже в Красногорской больнице его прооперировали. Тогда стало ясно, что у него раздулся живот, потом началась интоксикация.

«Если бы еще подождали 5–6 часов, то спасти бы уже не удалось», — подчеркнула она.

А потом уже стало ясно, что у Кушанашвили серьезная болезнь . Часть кишечника ему пришлось удалить. 54-летний телеведущий пережил две клинические смерти. Вскоре онкологи выяснили, что у него злокачественная опухоль.

« У Отара четвертая стадия рака сигмовидной кишки. Метастазы есть в печени», — поделилась Фролова.

В эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ она также отметила, что опухоль нашли не в самый запущенный момент, поэтому врачи дают хорошие прогнозы. Кушанашвили уже вернулся домой и даже снова начал снимать свою передачу.