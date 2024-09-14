Агата Муцениеце поздравила дочку Павла Прилучного с первым участием в спектакле: «Моя талантливая кошечка»

А вот Агата осталась в Москве с дочкой. Накануне она похвасталась, что ее наследница впервые приняла участие в спектакле. На кадрах можно увидеть, как Мия предстает на сцене в воздушном платье.
Мия Прилучная. Фото: соцсети
«Моя любимая девочка. Спасибо что ты есть! С премьерой тебя, моя талантливая кошечка, мама рядом», — написала Муцениеце.
Примечательно, что Мия уже признавалась, что хочет стать актрисой. Она пойдет по стопам мамы и папы. А вот Тимофей хочет стать дизайнером одежды, когда вырастет. Агата предпочитает поддерживать все увлечения наследников.
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