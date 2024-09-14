Агата Муцениеце поздравила дочку Павла Прилучного с первым участием в спектакле: «Моя талантливая кошечка»

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. После развода с Павлом Прилучным у нее пошла карьера в гору. Она не скрывает, что в свои 35 лет еще не теряет надежды, что встретит любовь, но при этом артистка не ставит это на первое место. Агата играет в театре и снимается в кино. При этом она воспитывает сына Тимофея и дочку Мию . Недавно Прилучный забрал у нее старшего наследника. Он увез его в Геленджик, где также находится его новая жена Зепюр Брутян и младший сын Микаэль . Актер судится с бывшей супругой из-за детей.

А вот Агата осталась в Москве с дочкой. Накануне она похвасталась, что ее наследница впервые приняла участие в спектакле. На кадрах можно увидеть, как Мия предстает на сцене в воздушном платье.