Агата Муцениеце поздравила дочку Павла Прилучного с первым участием в спектакле: «Моя талантливая кошечка»

Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Агата Муцениеце поддержала наследницу, которая хочет идти по ее стопам.

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. После развода с Павлом Прилучным у нее пошла карьера в гору. Она не скрывает, что в свои 35 лет еще не теряет надежды, что встретит любовь, но при этом артистка не ставит это на первое место. Агата играет в театре и снимается в кино. При этом она воспитывает сына Тимофея и дочку Мию. Недавно Прилучный забрал у нее старшего наследника. Он увез его в Геленджик, где также находится его новая жена Зепюр Брутян и младший сын Микаэль. Актер судится с бывшей супругой из-за детей.

А вот Агата осталась в Москве с дочкой. Накануне она похвасталась, что ее наследница впервые приняла участие в спектакле. На кадрах можно увидеть, как Мия предстает на сцене в воздушном платье.

Мия Прилучная. Фото: соцсети Агаты Муцениеце

«Моя любимая девочка. Спасибо что ты есть! С премьерой тебя, моя талантливая кошечка, мама рядом», — написала Муцениеце.

Примечательно, что Мия уже признавалась, что хочет стать актрисой. Она пойдет по стопам мамы и папы. А вот Тимофей хочет стать дизайнером одежды, когда вырастет. Агата предпочитает поддерживать все увлечения наследников.

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