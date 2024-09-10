Агата Муцениеце отправится в Берлин с фильмом «Тур с Иванушками»

Агата Муцениеце около 8 лет прожила с Павлом Прилучным . Они вместе начинали строить карьеру, но Агата стала рожать детей и сидела в декрете, а вот ее муж стал популярным. Он снялся в сериалах «Мажор» и «Геймеры». Примечательно, что после развода актриса стала активно сниматься в новых проектах. Она смогла заработать на новый дом. А недавно артистка снялась в фильме «Тур с Иванушками». Оказалось, что комедия отправится на фестиваль в Берлин. Артистка похвасталась этой новостью в соцсети.

Тем временем Прилучный снялся в продолжении сериала «Жизнь по вызову», а также в сериале «Комбинация». Но пока его не зовут на международные фестивали. Поклонники считают, что Агата утерла нос бывшему супругу.

Напомним, что Павел судится со своей экс-женой . Он отметил, что ему не понравилось, что она потребовала увеличить алименты. Актер хочет, чтобы теперь дети решили, с кем хотят жить.