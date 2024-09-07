Зепюр Брутян — о сыне от Павла Прилучного: «Потерял папу»

С актером живет его сын Тимофей от первого брака с Агатой Муцениеце. Примечательно, что на этот раз Зепюр Брутян засняла детей, которые играли дома. Их привлекла афиша фильма в телевизоре с участием папы.
Актриса засняла, как Микаэль удивился, увидев постер с отцом. Мальчик уже уверенно ходит. У него отросли волосы.
«Папа!» — крикнул он, повторив за братом.
Тимофей смотрел за братом. Потом Микаэль взял пульт и стал листать им приложение.
Поклонники восхитились кадрами. Многих умилило то, как выглядит младший сын звезды. Его осыпали комплиментами. Также фанаты отметили, что Агата Муцениеце молодец, так как позволяет сыну общаться с отцом и дружить с маленьким братом.