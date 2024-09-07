Зепюр Брутян — о сыне от Павла Прилучного: «Потерял папу»

Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети Зепюр Брутян

Зепюр Брутян выложила трогательное видео с наследником.

Зепюр Брутян и Павел Прилучный растят сына Микаэля. Они часто путешествуют. Зепюр Брутян вышла из декрета, но большую часть времени проводит дома. Павел Прилучный остается главным кормильцем в семье. Недавно они приехали в Геленджик.

С актером живет его сын Тимофей от первого брака с Агатой Муцениеце. Примечательно, что на этот раз Зепюр Брутян засняла детей, которые играли дома. Их привлекла афиша фильма в телевизоре с участием папы.

Актриса засняла, как Микаэль удивился, увидев постер с отцом. Мальчик уже уверенно ходит. У него отросли волосы.

«Папа!» — крикнул он, повторив за братом.

Тимофей смотрел за братом. Потом Микаэль взял пульт и стал листать им приложение.

«Потерял папу, решил поискать», — написала Зепюр Брутян.

Тимофей с братом Микаэлем. Фото: соцсети Зепюр Брутян

«Сыновья своего отца», — посмеялась жена Павла Прилучного.

Поклонники восхитились кадрами. Многих умилило то, как выглядит младший сын звезды. Его осыпали комплиментами. Также фанаты отметили, что Агата Муцениеце молодец, так как позволяет сыну общаться с отцом и дружить с маленьким братом.

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