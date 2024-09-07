Зепюр Брутян — о сыне от Павла Прилучного: «Потерял папу»

Зепюр Брутян и Павел Прилучный растят сына Микаэля . Они часто путешествуют. Зепюр Брутян вышла из декрета, но большую часть времени проводит дома. Павел Прилучный остается главным кормильцем в семье. Недавно они приехали в Геленджик.

С актером живет его сын Тимофей от первого брака с Агатой Муцениеце . Примечательно, что на этот раз Зепюр Брутян засняла детей, которые играли дома. Их привлекла афиша фильма в телевизоре с участием папы.

Актриса засняла, как Микаэль удивился, увидев постер с отцом. Мальчик уже уверенно ходит. У него отросли волосы.