«Такая гремучая смесь!»: Прилучный — о том, на кого похож его сын Микаэль, а Брутян хочет родить кудрявую дочку

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Несмотря на то что
«Такая гремучая смесь!» — отметил актер.
А вот
«Как Бог даст! Но хотелось бы девочку — кудрявую, красивую, маленькую», — добавила она.
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Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: предоставлено пресс-службой премии «Ника»
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале
Несмотря на то что
«Такая гремучая смесь!» — отметил актер.
А вот
«Как Бог даст! Но хотелось бы девочку — кудрявую, красивую, маленькую», — добавила она.
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