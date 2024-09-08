«Такая гремучая смесь!»: Прилучный — о том, на кого похож его сын Микаэль, а Брутян хочет родить кудрявую дочку

Зепюр Брутян с легкостью нашла общий язык с детьми Павла Прилучного — пасынком Тимофеем и падчерицей Мией. Они сумели подружиться, дети часто гостят в доме отца, даже когда того нет дома. Брутян присматривает за детьми, и это вполне устраивает Агату Муцениеце , которая снимается в сериалах и других ТВ-проектах. При этом отношения между Зепюр и бывшей женой «мажора» отнюдь не дружеские. Павел Прилучный не прочь получить опеку над детьми, чтобы те жили с ним и мачехой, тогда ему не придется платить алименты.

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Несмотря на то что Зепюр Брутян часто показывает сына Микаэля, его лицо они скрывают. В беседе с сайтом Teleprogramma.org Павел Прилучный ответил на вопрос, на кого похож их сынишки.

«Такая гремучая смесь!» — отметил актер.

А вот Зепюр Брутян уже мечтает родить мужу дочку.