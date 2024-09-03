Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе отвели дочку в школу: «Наша суперская девчонка!»

Кристина Асмус уже давно стала известной актрисой. Она состоит в разводе с Гариком Харламовым четыре года. Между ними случались конфликты, но им удалось все уладить. Юморист недавно снова женился. Он связал себя узами брака с Юлией Ковальчук. Они сыграли пышную свадьбу. Артист позвал на торжество маму и друзей. А вот дочки Анастасии не было. На этот раз Асмус пришла на школьную линейку, чтобы проводить наследницу. Она воссоединилась с Харламовым, который тоже не стал пропускать важный момент.

На новых фото Настя в юбке и жилетке поверх блузки красовалась с нарядной мамой. Актриса была в комбинезоне черного цвета и белой струящейся блузке оверсайз. А вот Гарик был в летних шортах и футболке с принтом.