Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе отвели дочку в школу: «Наша суперская девчонка!»
Кристина Асмус и Гарик Харламов с дочкой. Фото: соцсети Кристины Асмус
Кристина Асмус выложила фотографии с бывшим мужем. Наряд Гарика Харламова многих удивил.
Кристина Асмус уже давно стала известной актрисой. Она состоит в разводе с Гариком Харламовым четыре года. Между ними случались конфликты, но им удалось все уладить. Юморист недавно снова женился. Он связал себя узами брака с Юлией Ковальчук. Они сыграли пышную свадьбу. Артист позвал на торжество маму и друзей. А вот дочки Анастасии не было. На этот раз Асмус пришла на школьную линейку, чтобы проводить наследницу. Она воссоединилась с Харламовым, который тоже не стал пропускать важный момент.
На новых фото Настя в юбке и жилетке поверх блузки красовалась с нарядной мамой. Актриса была в комбинезоне черного цвета и белой струящейся блузке оверсайз. А вот Гарик был в летних шортах и футболке с принтом.
«5-й класс! Как быстро растут свои дети. Гордимся тобой, наша суперская девчонка! В добрый путь и выдержки всем причастным!» – написала артистка.
Поклонники восхитились тем, что звезды общаются ради дочки. А вот наряд Харламова у многих вызвал вопросы. Поклонники посмеялись, что даже для такого случая он не смог одеться празднично. Другие заметили, что Ковальчук не вмешивается в отношения юмориста с бывшей женой.