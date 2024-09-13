Кто по нации Решетова?

Анастасия Решетова — популярная российская модель, блогер и телеведущая. Родилась 23 января 1996 года в Москве.

Анастасия Решетова родилась в русско-татарской семье. Ее мама родила дочь в 16 лет. У Анастасии есть младшая сестра Валентина. Мама Анастасии Решетовой — татарка по национальности. Соответственно, Анастасия Решетова — метиска. И этим объясняется ее необычная и редкая красота.

Анастасия Решетова начала свою карьеру модели еще в школьные годы. В 17 лет она приняла участие в конкурсе «Мисс Россия» и стала первой вице-мисс.

Модель Анастасия Решетова всегда привлекала и привлекает внимание самых успешных мужчин. Так, она была возлюбленной рэпера Тимати , а сейчас ей приписывают отношения с бывшим мужем певицы Алсу Абрамовой Яном Абрамовым.

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