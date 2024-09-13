Алсу отреагировала на новые заявления Решетовой: «Кого вы пытаетесь обмануть»

Певица
молниеносно и несколько нервно отреагировала на новые признание модели Анастасии Решетовой, прозвучавшие в интервью стилисту Алеко. Алсу Абрамова
разместила в соцсети публикацию, в которой вновь не назвала имени Анастасии Решетовой. Но для тех, кто в теме происходящего, все более чем очевидно. Алсу Абрамова
Алсу вновь обвинила
в лицемерии, при этом упомянув Коран. А Анастасию Решетову , если кто забыл, утверждала, что приняла ислам. Анастасия Решетова
«Меня удивляют лицемеры! Кого вы пытаетесь обмануть и ввести в заблуждение, когда «Твой Господь знает о том, что кроется в груди» (Коран 28:69)», — написала в микроблоге певица
. Алсу Абрамова
«Кто знает, тот поймет», — добавила Алсу, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, кого именно она имеет в виду.
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Напомним, в недавнем интервью
заявила, что не является девушкой с низкой социальной ответственностью. И дала понять, что ее ничего не связывает с мужем певицы Алсу, теперь уже бывшим. Анастасия Решетова