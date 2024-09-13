Алсу отреагировала на новые заявления Решетовой: «Кого вы пытаетесь обмануть»

Певица Алсу Абрамова молниеносно и несколько нервно отреагировала на новые признание модели Анастасии Решетовой, прозвучавшие в интервью стилисту Алеко.

Алсу Абрамова разместила в соцсети публикацию, в которой вновь не назвала имени Анастасии Решетовой. Но для тех, кто в теме происходящего, все более чем очевидно.

Алсу вновь обвинила Анастасию Решетову в лицемерии, при этом упомянув Коран. А Анастасия Решетова , если кто забыл, утверждала, что приняла ислам.

«Меня удивляют лицемеры! Кого вы пытаетесь обмануть и ввести в заблуждение, когда «Твой Господь знает о том, что кроется в груди» (Коран 28:69)», — написала в микроблоге певица Алсу Абрамова .

«Кто знает, тот поймет», — добавила Алсу, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, кого именно она имеет в виду.

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