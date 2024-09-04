Решетова сторонится прессы после скандала из-за развода Алсу с Абрамовым

Анастасия Решетова не скрывает, что любит проводить время в теплых станах. Одно время она практически жила в Дубае. Ходили слухи, что богатый араб стал ее женихом. Но потом она вернулась в Россию. Модель в этом году угодила в скандал. Ее видели на вертолетной экскурсии с Яном Абрамовым. А потом Алсу подала на развод с бизнесменом и намекнула, что он ей изменял с моделью . Певица даже называла Решетову девушкой с низким социальным статусом.

После этого Анастасия некоторое время провела за границей. Но теперь она отвела сына в садик, а сама посетила несколько мероприятий. Бывшая возлюбленная Тимати посетила вечеринку ТНТ, где была в топике и юбке. Также модель побывала на премьере сериала «Комбинация».