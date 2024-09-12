Анастасия Решетова высказалась о буллинге из-за развода Алсу: «Я заслужила»

Анастасия Решетова дала интервью своему бывшему стилисту Алеко, с которым дружна. В беседе с ним модель рассказала, что сильно переживала из-за травли в Сети, обрушившейся на нее из-за развода Алсу.
«Я не считаю себя человеком, которым меня называли. И мои близкие, которые знают меня хорошо, знают подробности моей жизни, они тоже так не считают. Поэтому, наверное, это главное. Люди видят то, что они хотят видеть. И, самое главное, — что меня это никак не касается, это никак не касается моей реальной жизни. Мне важно, что обо мне думают люди, которых я люблю, которые рядом со мной, с которыми я коммуницирую», — высказалась Анастасия Решетова.
Но при этом она несколько раз намекнула, что все же травля произошла не на ровном месте. Модель словно дала понять, что все-же у нее было общение с Абрамовым.
«Мне нужно было через это пройти. Наверное, я где-то заслужила такое», — добавила Анастасия Решетова.