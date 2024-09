Люся Чеботина заявила, что она «Мэрилин Монро 21 века»

Певица Люся Чеботина , судя по всему, полностью поверила в себя, свои способности и возможности. Исполнительница песни про солнце Монако сделала громкое и даже где-то дерзкое заявление.

Люся Чеботина сравнила себя с культовой личностью двадцатого столетия, певицей и актрисой Мерилин Монро, по которой сходили с ума самые известные и успешные мужчины той же эпохи.

В микроблоге Люся Чеботина поделилась видео, на котором на телефон запечатлела, как она двигается, напевая хит Мерилин Монро, прозвучавший тоже в ставшем культовом фильме «В джазе только девушки».