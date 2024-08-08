Какие пластические операции делала Кудрявцева?

Лера Кудрявцева в этом году отметила 53-летие. Она делает все, чтобы продолжать выглядеть молодо. Многие мужчины осыпают ее комплиментами — от
С ними она проходила 15 лет. А в конце 2019 года
Поклонники не раз подозревали, что телеведущая также изменила форму носа, увеличила губы и сделала подтяжку лица. Но в интервью Алене Жигаловой она объяснила, что ничего, кроме груди, не делала. Свою внешность звезда корректирует с помощью макияжа.
«Постоянно пишут, что я вся переделанная. Готова, чтобы ко мне пришел доктор и полностью меня осмотрел и сказал, что изменено, а что — нет», — заверяла блондинка.
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