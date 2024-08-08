Какие пластические операции делала Кудрявцева?

Лера Кудрявцева в этом году отметила 53-летие. Она делает все, чтобы продолжать выглядеть молодо. Многие мужчины осыпают ее комплиментами — от Сергея Лазарева до Гарика Харламова .

Лера Кудрявцева открыто рассказывала о том, что делала пластическую операцию. В 33 года она поставила себе грудные импланты.

С ними она проходила 15 лет. А в конце 2019 года Лере Кудрявцевой потребовалась срочная операция, так как ей стало плохо. Оказалось, что один из имплантов порвался. Вставлять новые она не захотела и теперь снова ходит со своим природным размером груди. Лера Кудрявцева подчеркивала, что ее мужу Игорю Макарову теперь ее внешность нравится еще больше.

Поклонники не раз подозревали, что телеведущая также изменила форму носа, увеличила губы и сделала подтяжку лица. Но в интервью Алене Жигаловой она объяснила, что ничего, кроме груди, не делала. Свою внешность звезда корректирует с помощью макияжа.

«Постоянно пишут, что я вся переделанная. Готова, чтобы ко мне пришел доктор и полностью меня осмотрел и сказал, что изменено, а что — нет», — заверяла блондинка.