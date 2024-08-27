Косметолог Мухина раскрыла, почему Кудрявцева выглядит лучше Кушанашвили: «Не только укольчики красоты»

Для появления на публике Лера выбирает яркие образы. Она любит платья со стразами, вырезами и пышными юбками. Но на этот раз телеведущая засветила лицо без макияжа. За кулисами фестиваля она предстала в своем обычном виде.
Не раз ходили слухи, что Лера делала пластические операции. Однако врач-косметолог, диетолог
«Года 2 назад она запустила свою шею и вышла ведущей новогоднего концерта вот в таком виде. Даже при таком качестве фото видна ее индюшачья шея и она подвергалась за это критике, что ухаживала за лицом и забыла про шею», — отметила Мухина.
Однако эксперт уверена, что Лера делает все, чтобы хорошо выглядеть. Она напомнила, что
«Кудрявцева использует все доступные методы эстетической косметологии: и инъекционные и аппаратные и нитевые, что позволяет ей оставаться молодой и востребованной. И если мы сравним ее с ровесником Отаром, с которым она начинала, ей 53 года, Отару 54 — если возьмем фото до его даже болезни, то мы видим как время отражается на внешности», — высказалась косметолог.
Отар Кушанашвили и
«Она поставила нити, я уверена, как специалист. Наверняка сделала мезотерапию, биоревитализацию, а также методы, которые дают усадку кожи, а это аппаратные технологии — лазер перфорированный, CO2-лазер, который кожный лоскут сокращает.
И мы видим, что сейчас Отар и Лера по-разному выглядят, потому что Лера постоянно делала косметологию, занималась лицом, а Отар, конечно, нет. Не исключено, что сделать присутствуют и массажи, не только укольчики красоты, ботокс. Она делает массажи, технологии коллаген-терапии. Мы видим у нее хорошее эластичное коллагенизированное лицо.
Конечно, важен здоровый образ жизни. Она не злоупотребляет алкоголем, у нее нет интоксикации. Это все сказывается на ее красоте, здоровье, молодости. Она буквально не меняется. Она становится лучше и лучше с годами. Секрет в современных косметических технологиях, которые позволяют без хирургии, без травматических методик оставаться здоровыми и красивыми», — высказалась Мухина.
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Отар Кушанашвили заболел в 2024 году. Фото: Global Look Press
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