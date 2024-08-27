Косметолог Мухина раскрыла, почему Кудрявцева выглядит лучше Кушанашвили: «Не только укольчики красоты»

Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Косметолог Марият Мухина заметила, что 53-летняя Лера Кудрявцева запустила свою шею.

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она обычно всегда находится в центре внимания. Блондинка в свои 53 года не перестает следить за собой. Порой она жалуется, что набирает вес. Однако все изъяны фигуры телеведущей удается скрывать. Также она сражает всех своим моложавым видом. Ей регулярно делает комплименты Сергей Лазарев. Примечательно, что этим летом она снова стала ведущей «Новой волны». Звезда находится в Сочи.

Для появления на публике Лера выбирает яркие образы. Она любит платья со стразами, вырезами и пышными юбками. Но на этот раз телеведущая засветила лицо без макияжа. За кулисами фестиваля она предстала в своем обычном виде.

Не раз ходили слухи, что Лера делала пластические операции. Однако врач-косметолог, диетолог Марият Мухина уверена, что телеведущей помогают разные аппаратные технологии и уколы красоты. Она призналась в беседе с Teleprogramma.org, что в какой-то момент телеведущая забыла про уход за шеей и в итоге подверглась критике.

«Года 2 назад она запустила свою шею и вышла ведущей новогоднего концерта вот в таком виде. Даже при таком качестве фото видна ее индюшачья шея и она подвергалась за это критике, что ухаживала за лицом и забыла про шею», — отметила Мухина.

Лера Кудрявцева. Фото: кадр из концерта «Песня года»

Однако эксперт уверена, что Лера делает все, чтобы хорошо выглядеть. Она напомнила, что Отар Кушанашвили всего на год ее старше, но выглядит совсем иначе.

«Кудрявцева использует все доступные методы эстетической косметологии: и инъекционные и аппаратные и нитевые, что позволяет ей оставаться молодой и востребованной. И если мы сравним ее с ровесником Отаром, с которым она начинала, ей 53 года, Отару 54 — если возьмем фото до его даже болезни, то мы видим как время отражается на внешности», — высказалась косметолог.

Отар Кушанашвили и Лера Кудрявцева, 2014 год. Фото: Global Look Press

«Она поставила нити, я уверена, как специалист. Наверняка сделала мезотерапию, биоревитализацию, а также методы, которые дают усадку кожи, а это аппаратные технологии — лазер перфорированный, CO2-лазер, который кожный лоскут сокращает.

И мы видим, что сейчас Отар и Лера по-разному выглядят, потому что Лера постоянно делала косметологию, занималась лицом, а Отар, конечно, нет. Не исключено, что сделать присутствуют и массажи, не только укольчики красоты, ботокс. Она делает массажи, технологии коллаген-терапии. Мы видим у нее хорошее эластичное коллагенизированное лицо.

Конечно, важен здоровый образ жизни. Она не злоупотребляет алкоголем, у нее нет интоксикации. Это все сказывается на ее красоте, здоровье, молодости. Она буквально не меняется. Она становится лучше и лучше с годами. Секрет в современных косметических технологиях, которые позволяют без хирургии, без травматических методик оставаться здоровыми и красивыми», — высказалась Мухина.

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Отар Кушанашвили заболел в 2024 году. Фото: Global Look Press

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