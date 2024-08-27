Косметолог Мухина раскрыла, почему Кудрявцева выглядит лучше Кушанашвили: «Не только укольчики красоты»

«Она поставила нити, я уверена, как специалист. Наверняка сделала мезотерапию, биоревитализацию, а также методы, которые дают усадку кожи, а это аппаратные технологии — лазер перфорированный, CO2-лазер, который кожный лоскут сокращает.

И мы видим, что сейчас Отар и Лера по-разному выглядят, потому что Лера постоянно делала косметологию, занималась лицом, а Отар, конечно, нет. Не исключено, что сделать присутствуют и массажи, не только укольчики красоты, ботокс. Она делает массажи, технологии коллаген-терапии. Мы видим у нее хорошее эластичное коллагенизированное лицо.

Конечно, важен здоровый образ жизни. Она не злоупотребляет алкоголем, у нее нет интоксикации. Это все сказывается на ее красоте, здоровье, молодости. Она буквально не меняется. Она становится лучше и лучше с годами. Секрет в современных косметических технологиях, которые позволяют без хирургии, без травматических методик оставаться здоровыми и красивыми», — высказалась Мухина.