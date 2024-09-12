Почему Александр Ревва взял псевдоним Артур Пирожков?

Александр Ревва прославился давно. Он раньше был участником команды КВН «Утомленные солнцем». Потом комик стал резидентом шоу Comedy Club. Примечательно, что в какой-то момент он взял псевдоним Артур Пирожков. В этом образе он поет свои хиты на сцене. Однажды Ревва рассказал, почему взял именно такое имя и фамилию. По его словам, это связано с его самой любимой женщиной — бабушкой. Он часто с ней проводил время в детстве.

«Бабушка — это отдельный родитель, отдельная любовь. Помню ее добрые руки, пирожки. Оттуда и пошел Пирожков», — высказывался Александр Ревва .

И теперь Александр Ревва предстает на сцене в образе Артура Пирожкова.