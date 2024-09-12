Где находится Александр Ревва в 2024 году?

Александр Ревва в 2022 году подвергся критике. Тогда он отдыхал с семьей в Европе. Однако появились слухи, что он уехал из страны. Позже Александр Ревва вернулся в Россию и даже стал участвовать в разных съемках и концертах. В 2024 году он продолжает работать. В июле певец появился на фестивале «Новая волна» в Сочи. Там он исполнял хиты в образе Артура Пирожкова. А вот в сентябре Александр Ревва оказался в Москве.

8 сентября умер Александр Масляков. 11 сентября состоялось прощание с телеведущим. Александр Ревва приехал в Москву, чтобы отдать дань памяти ведущему КВН. Он сказал несколько слов о человеке, который многое сделал для него.

По словам Александра Реввы , для него смерть Александра Маслякова стала настоящим ударом.

Александр Ревва на церемонии прощании с Александром Масляковым рассказал, что несколько лет не общался с мэтром. Ревва запомнил день, когда Александр Васильевич ему сам позвонил. Он посчитал это огромной честью для себя. Пока бывший участник команды КВН «Утомленные солнцем» не собирается покидать Россию.