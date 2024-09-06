Жена Александра Реввы оказалась обладательницей четырех машин класса «люкс»

Жена шоумена Александра Реввы Анжелика оказалась заправской гонщицей. Молодая женщина обожает гонять на высокой скорости по дорогам Москвы и Подмосковья, часто объезжает препятствия по обочинам и не соблюдает правила безопасности за рулем, предпочитая не пристегиваться в автомобиле.

За эти нарушения у Анжелики Реввы накопилось штрафов на весьма внушительную сумму в 78 тысяч рублей. Большинство из них выписаны за превышение скорости.

Стало известно также, что Анжелика Ревва по Москве ездит на Range Rover 2017 года выпуска. Всего же на жену Александра Реввы зарегистрировано четыре автомобиля класса «люкс». Все — иномарки европейского производства.

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Помимо Range Rover, у жены Александра Реввы Анжелики есть Bentley Continental, Rolls-Royce, Mercedes-Benz.

По материалам телеграм-канала SHOT