Ревва правильно поступил, выбрав жену, а не мать: «Сбежал от гиперопеки»

Александр Ревва признался, что его мать не приняла его жену Анжелику. Шоумен рассказал, что Любовь Николаевна посчитала, что супруга хочет забрать у нее сына. Юмористу пришлось сделать нелегкий выбор. И хотя Александр Ревва пытался наладить отношения с матерью, она на уступки так и не пошла.

Даже тогда, когда Анжелика родила мужу детей — внуков Любови Николаевне. В Сети нашлись те, кто осудил решение комика. Некоторые высказались, что жен может быть много, а мать одна на всю жизнь. Однако в разговоре с Teleprogramma.org психолог Ангелина Сурина не согласилась с мнением общественности.

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