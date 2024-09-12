Ревва правильно поступил, выбрав жену, а не мать: «Сбежал от гиперопеки»
Александр и Анжелика Ревва. Фото: Global Look Press
Шоумен разругался с мамой из-за супруги Анжелики.
Александр Ревва признался, что его мать не приняла его жену Анжелику. Шоумен рассказал, что Любовь Николаевна посчитала, что супруга хочет забрать у нее сына. Юмористу пришлось сделать нелегкий выбор. И хотя Александр Ревва пытался наладить отношения с матерью, она на уступки так и не пошла.
Даже тогда, когда Анжелика родила мужу детей — внуков Любови Николаевне. В Сети нашлись те, кто осудил решение комика. Некоторые высказались, что жен может быть много, а мать одна на всю жизнь. Однако в разговоре с Teleprogramma.org психолог Ангелина Сурина не согласилась с мнением общественности.
«Ревва поступил правильно, он выбрал настоящее и будущее. Если бы он выбрал маму, то он бы так и сидел до сих пор с мамой, не создав свою семью. Невестке ничего не надо делать, это ответственность только сына. Если мама готова потерять сына, то это ее ответственность.
Мама могла бы пойти на какие-то уступки, могла бы попробовать понять своего сына. И так часто бывает. Многие становятся звездами либо из-за того, что их не любили, либо гиперопека была. Видимо, у Реввы была вот эта гиперопека, от которой он бежал», — пояснила эксперт.