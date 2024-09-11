Александр Ревва заявил, что КВН перестал существовать с уходом Александра Маслякова
Александр Ревва. Фото: Global Look Press
Александр Ревва появился на церемонии прощания с Александром Масляковым.
11 сентября в зале «Планета КВН» состоялась церемония прощания с Александром Масляковым. Он умер в 82 года после борьбы с раком легких. Проститься с ним пришли многие звезды КВН, а также коллеги, друзья и поклонники. У гроба сидели вдова Светлана Маслякова, а также сын Александр с женой Ангелиной Масляковой и внучка Таисия. Многие произносили речь, вспоминая то, каким был Масляков. Его работу ценили и уважали все, кто знал его.
Появился в зале и Александр Ревва. Он — один из тех, кто прославился благодаря КВНу. Однако его редко можно было увидеть на играх, когда он уже стал звездой. Шоумен постоял у гроба Александра Маслякова, в потом пообщался с журналистами.
Церемония прощания с Александром Масляковым. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Для меня КВН, к сожалению, с уходом Александра Васильевича — все, исчез. Мы общались несколько лет назад, просто перекидывались сообщениями», — поделился Александр Ревва.
По словам Александра Реввы, он запомнил момент, когда Александр Масляков ему позвонил.
«Он мне впервые звонил. Для меня это не просто человек. Я вообще отношусь к людям такого уровня как к большой силе. И вот этот человек позвонил мне, просто мелкому актеришке. Это невероятные эмоции. Очень грустно. Я, когда узнал эту новость, у меня потекли слезы», — добавил Александр Ревва.