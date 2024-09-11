Александр Ревва заявил, что КВН перестал существовать с уходом Александра Маслякова

11 сентября в зале «Планета КВН» состоялась церемония прощания с Александром Масляковым. Он умер в 82 года после борьбы с раком легких. Проститься с ним пришли многие звезды КВН, а также коллеги, друзья и поклонники. У гроба сидели вдова Светлана Маслякова, а также сын Александр с женой Ангелиной Масляковой и внучка Таисия. Многие произносили речь, вспоминая то, каким был Масляков. Его работу ценили и уважали все, кто знал его.

Появился в зале и Александр Ревва . Он — один из тех, кто прославился благодаря КВНу. Однако его редко можно было увидеть на играх, когда он уже стал звездой. Шоумен постоял у гроба Александра Маслякова, в потом пообщался с журналистами.