Правда ли, что Масляков сидел в тюрьме?

По одной из версий телеведущего «сдал» капитан одной из команд КВН, а потом его задержали на таможне в Израиле с драгоценными камнями, якобы переданными ему телеведущим. А Михаил Круг заверял, что в его родном городе все уже в курсе, что Масляков отбывал наказание именно там: «Это правда, он сидел у нас на «сотке». В Твери это все знают».
Также появлялась информация, что он отбывал срок в колонии в Рыбинске в 1974 году.
Но в 2007 году Масляков прояснил ситуацию. Он признался, что собирал документы для поездки за границу. Тогда телеведущий получил заветную справку.
«У меня есть бумажка, в которой черном по белому написано — проблем с законом на территории РФ не было», – заверял он.
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