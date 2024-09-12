Правда ли, что Масляков сидел в тюрьме?

Александр Масляков умер 8 сентября. Он сильно болел в последние годы. У телеведущего был рак легких. Врачи не могли его спасти. На похоронах руководителя КВН собрались его друзья, коллеги и ученики . Примечательно, что он был большой персоной. Вокруг него всегда было много слухов. И давно в светских кругах обсуждали, что якобы Масляков сидел в тюрьме. Новости об этом появилась в 1971 году, когда КВН закрыли. По некоторым данным, он получил срок за валютные махинации.

По одной из версий телеведущего «сдал» капитан одной из команд КВН, а потом его задержали на таможне в Израиле с драгоценными камнями, якобы переданными ему телеведущим. А Михаил Круг заверял, что в его родном городе все уже в курсе, что Масляков отбывал наказание именно там: «Это правда, он сидел у нас на «сотке». В Твери это все знают».

Также появлялась информация, что он отбывал срок в колонии в Рыбинске в 1974 году.

Но в 2007 году Масляков прояснил ситуацию. Он признался, что собирал документы для поездки за границу. Тогда телеведущий получил заветную справку.

«У меня есть бумажка, в которой черном по белому написано — проблем с законом на территории РФ не было», – заверял он.