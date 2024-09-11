Скулкина, SHAMAN, Картункова и Канделаки пришли проститься с Масляковым

КВН много лет вел Александр Масляков . Он стал настоящим мэтром. На днях стало известно, что телеведущий умер после борьбы с раком легких. Врачи не могли его спасти. Примечательно, что в последние месяцы жизни у него совсем стало сдавать здоровье. Он уже не мог вставать с постели и разговаривать. 11 сентября в Москве состоялась церемония прощания с телеведущим. Его родные были в черных нарядах. Вдова Светлана Анатольевна утирала слезы, а внучке Таисии даже стало плохо. Старался держаться и сын звезды Александр, который пришел с женой.

Речь произнес директор Первого канала Константин Эрнст. Он также подержал вдову Маслякова. Одной из первых пришла в зал «Планета КВН» Екатерина Скулкина. Она была в черном платье и очках. С собой артистка принесла черные каллы.