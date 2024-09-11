Скулкина, SHAMAN, Картункова и Канделаки пришли проститься с Масляковым

КВН много лет вел
Речь произнес директор Первого канала Константин Эрнст. Он также подержал вдову Маслякова. Одной из первых пришла в зал «Планета КВН» Екатерина Скулкина. Она была в черном платье и очках. С собой артистка принесла черные каллы.
Екатерина Скулкина. Фото: Global Look Press
Приехали также резиденты Comedy Club, включая Гарика Харламова. Еще Александр Ревва заявил, что новость о смерти Маслякова его поразила. А вот Тина Канделаки для такого случая выбрала лаконичный и стильный лук со струящейся юбкой и приталенным жакетом. Она дополнила наряд очками-«перевертышами» в космическом стиле.
Расстроенной и заплаканной выглядела Екатерина Картункова. Она скрыла глаза за темными очками с круглой оправой. Актриса пришла без макияжа. Она не стала произносить речь, а лишь молча простилась с телеведущим.
Екатерина Скулкина. Фото: Global Look Press
Для многих стало неожиданностью, что на церемонии прощания появился певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN. На этот раз он облачился в черный джемпер и брюки. Артист стоял у гроба и прижал руку к телу.
Также в зале были замечены: Леонид Якубович, Константин Райкин, Эдгард Запашный, Евгений Герасимов, Сергей Исаев.
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SHAMAN. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
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