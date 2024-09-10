Олешко обнародовал личную переписку с больным раком Масляковым: «Ругает, иронизирует. А за кадром — очень доброе отношение ко мне»

Александр Масляков умер после нескольких лет борьбы с раком. Он предпочитал не рассказывать о личной жизни. Ведущий КВН после пандемии уже редко появлялся на публике. Он находился на лечении. Однако врачи признались, что опухоль не операбельная, поэтому вылечить телеведущего нельзя. Похороны Маслякова
Он почтил память телеведущего и обнародовал личную переписку с ним.
«Много лет мы работали вместе в программе «Минута славы». В кадре легендарный и жесткий Масляков бесконечно проверяет и провоцирует меня. Ругает, иронизирует. А за кадром — очень доброе отношение ко мне», — поделился актер.
«Молодец. Держишь удар. Тебя за это будут очень любить зрители!» — хвалил его Масляков.
Масляков поддерживал коллег. Фото: соцсети
С Олешко согласились многие его подписчики. Большая часть из них признается, что они не забудут то, как Александр Васильевич вел КВН. Напомним, то у телеведущего остался сын Александр Александрович и внучка Таисия.
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