Олешко обнародовал личную переписку с больным раком Масляковым: «Ругает, иронизирует. А за кадром — очень доброе отношение ко мне»

Александр Масляков умер после нескольких лет борьбы с раком. Он предпочитал не рассказывать о личной жизни. Ведущий КВН после пандемии уже редко появлялся на публике. Он находился на лечении. Однако врачи признались, что опухоль не операбельная, поэтому вылечить телеведущего нельзя. Похороны Маслякова состоятся 11 сентября . Друзья и коллегии выразили свои соболезнования семье мэтра. Многие не могут поверить в случившееся. О нем высказались резиденты Comedy Club, а также артисты. Александр Олешко не раз работал на одной сцене с Александром Васильевичем.

Он почтил память телеведущего и обнародовал личную переписку с ним.

«Много лет мы работали вместе в программе «Минута славы». В кадре легендарный и жесткий Масляков бесконечно проверяет и провоцирует меня. Ругает, иронизирует. А за кадром — очень доброе отношение ко мне», — поделился актер.