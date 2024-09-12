Певица Алсу после развода улетела в США

Алсу с юных лет выступает на сцене. Она обычно демонстрирует идеальную жизнь. Певица была в браке с Яном Абрамовым , заботилась о троих детях и при этом выступала на сцене. Однако минувшим летом она развелась с супругом. Она сама решила с ним расстаться, так как узнала об его изменах. Артистка намекнула, что слухи о связи Яна с моделью Анастасией Решетовой правда. Примечательно, что теперь ей предстоит поделить совместно нажитое имущество. Но официально звезда свободна. Она стала чаще выступать. А теперь артистка уехала из России.

12 сентября Алсу вышла на связь из США. Она выложила кадры, сделанные в Нью-Йорке. Там певица увиделась со своей подругой. Она предстала в модных джинсах палаццо и рубашке с леопардовым принтом. Артистка щегольнула в одном из самых знаменитых городов в мире.