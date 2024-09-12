Певица Алсу после развода улетела в США

Алсу с юных лет выступает на сцене. Она обычно демонстрирует идеальную жизнь. Певица была в браке с
12 сентября Алсу вышла на связь из США. Она выложила кадры, сделанные в Нью-Йорке. Там певица увиделась со своей подругой. Она предстала в модных джинсах палаццо и рубашке с леопардовым принтом. Артистка щегольнула в одном из самых знаменитых городов в мире.
Алсу с подругой. Фото: соцсети Алсу
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие отметили, что после развода она выглядит более счастливой. Певица не скрывает, что скоро выступит в Москве. Она запланировала большой концерт. А значит, что артистка вернется в Россию. Она лишь устроила для себя очередное выступление.
Напомним, что ее старшая дочка Сафина недавно отметила 18-летие. Она в этом году поступила в вуз. А вот дочка певицы Микелла пока еще учится в школе, как и ее брат Рафаэль.
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