Алсу заявила, что дочки и сын продолжают общаться с Абрамовым после развода: «У меня очень мудрые дети»

Алсу уже давно стала известной исполнительницей. Она вышла замуж за Яна Абрамова, когда была еще очень молодой. Своему избраннику певица родила троих детей: Сафине на днях исполнится 18 лет, а Микелле уже 16 лет, сыну Рафаэлю восемь лет. Артистка старается много времени посвящать наследникам. Она порой берет с собой дочек на концерты. А вот младшего сына звезда оберегает от лишнего внимания. В этом году супруги развелись, что стало для многих неожиданностью.

В интервью KP.RU она рассказала, что получила большую поддержку. Решится на развод ей было сложно . Однако теперь Алсу учится быть самостоятельной. Она активно строит карьеру и соглашается на новые проекты. По ее словам, случившееся не повлияло на общение Яна с детьми, так как они дружат.

«Конечно. На мой взгляд, родители – это главное в жизни ребенка. В этом плане ничего не изменилось. Мне повезло, у меня очень мудрые дети», – поделилась звезда.