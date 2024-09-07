Алсу поделилась новым фото со старшей дочкой Сафиной: «Я — мама совершеннолетней девушки»

Алсу всегда была не только известной певицей, но и одной из самых красивых женщин на отечественной эстраде. В молодом возрасте она вышла замуж за банкира Яна Абрамова. Певица родила ему троих детей. Однако в этом году супруги развелись. Артистка долгое время отрицала слухи о проблемах в отношениях, но потом намекнула, что Ян ей изменял с моделью Анастасией Решетовой . Примечательно, что Алсу Абрамова не демонстрировала грустили и печали на публике. Наоборот, звезда стала больше улыбаться. По словам артистки, дети нормально восприняли развод и поддерживают общение с обоими родителями.

7 сентября Алсу Абрамова поздравила старшую дочку с 18-летием. Она выложила новое фото с ней. В кадре певица красовалась в леопардовом платье с Сафиной, облаченной в черное платье.