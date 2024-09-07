Алсу поделилась новым фото со старшей дочкой Сафиной: «Я — мама совершеннолетней девушки»
Алсу Абрамова. Фото: Global Look Press
Певица Алсу обратилась с трогательной речью к дочке от Яна Абрамова.
Алсу всегда была не только известной певицей, но и одной из самых красивых женщин на отечественной эстраде. В молодом возрасте она вышла замуж за банкира Яна Абрамова. Певица родила ему троих детей. Однако в этом году супруги развелись. Артистка долгое время отрицала слухи о проблемах в отношениях, но потом намекнула, что Ян ей изменял с моделью Анастасией Решетовой. Примечательно, что Алсу Абрамова не демонстрировала грустили и печали на публике. Наоборот, звезда стала больше улыбаться. По словам артистки, дети нормально восприняли развод и поддерживают общение с обоими родителями.
7 сентября Алсу Абрамова поздравила старшую дочку с 18-летием. Она выложила новое фото с ней. В кадре певица красовалась в леопардовом платье с Сафиной, облаченной в черное платье.
«Ровно 18 лет назад был первый самый счастливый день в моей жизни, родилась моя Сафинка. Благодарю Всевышнего каждый день за этот подарок судьбы. Самый добрый, нежный, рассудительный и мудрый человечек в нашей семье. Никогда не капризничала, не хулиганила, не перечила и вообще не доставляла никаких хлопот. Бывают такие идеальные дети?
Happy birthday my. Впереди очень интересный и яркий этап в твоей жизни. Будь самой счастливой, моя девочка, пусть исполнятся твои самые заветные мечты! Я тобой очень горжусь и люблю тебя бесконечно. Как же быстро пролетели эти годы! Я — мама совершеннолетней девушки», — написала в соцсети Алсу Абрамова.
Поклонники восхитились снимком. Многие заявили, что Алсу Абрамова в 41 год выглядит как сестра Сафины.