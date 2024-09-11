Александра Маслякова проводили в последний путь в Москве долгими аплодисментами

В зале «Планета КВН» состоялась церемония прощания с Александром Масляковым. Она длилась два часа. Поток людей, которые хотели отдать дань памяти телеведущему, не уменьшался. Пришли проститься с ним многие его коллеги и ученики: Валдис Пельш, Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев, Наталья Еприкян, Вадим Галыгин, Александр Хрусталев и многие другие знаменитости. У гроба сидели родные руководителя КВН. Его жена Светлана Анатольевна много плакала. Держался, но с трудом, его сын Александр. А 18-летней внучке Таисии под конец церемонии стало плохо. Она так и не подошла к гробу с телом дедушки.

Когда церемония завершилась, в зале раздались аплодисменты. Маслякова проводили в последний путь долгими овациями. Затем гроб с телом Александра Васильевича увезли на Новодевичье кладбище. Там, среди коллег и друзей, телеведущий обретет вечный покой.