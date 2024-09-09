Лазарев устроил разнос семи судьям «Ну-ка, все вместе!», которые не поддержали «русскую» Селин Дион

Сергей Лазарев возмутился из-за того, что семь судей шоу «Ну-ка, все вместе!» не поддержали участницу Анну Еськову, которая приехала из Новороссийска.

Для своего выступления 38-летняя конкурсантка выбрала сложную задачу — она захотела исполнить песню Селин Дион «Power of Love». Не все судьи сразу поверили, что Анна сможет повторить исполнение, однако совсем скоро стало понятно, что очень зря.

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Во время исполнения не встали только семь судей. Свое негодование по этому поводу и выразил Лазарев.

«Ребята, это невозможно! Вы никто так не споете. Там запредельные ноты, фантастически просто. Селин Дион уже так не поет, как она», — сказал артист.