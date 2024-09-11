Сергей Исаев из «Уральских пельменей» заговорил о заслугах Александра Маслякова: «Все, что мы делаем, мы делаем с оглядкой на него»

Смерть Александра Маслякова стала шокирующей для его друзей и поклонников. Его родные также тяжело восприняли случившееся. 11 сентября в Москве прошла
Сергей Исаев из «Уральских пельменей» взял слово. Он решил заявить, что благодаря Маслякову существует комедийное шоу, в котором он снимается.
«У нас будет четыре съемочных дня. И то, что они будут, - это заслуга Александра Васильевича. Все, что мы делаем, мы делаем с оглядкой на него. Я знаком со многими людьми в этом зале благодаря Александру Васильевичу», – высказался Исаев.
Пришел также его коллега Андрей Рожков. Еще одну трогательную речь произнес Сергей Писаренко. Он признался, что обязан всем, что у него есть, Александру Васильевичу.
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