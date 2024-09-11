Сергей Исаев из «Уральских пельменей» заговорил о заслугах Александра Маслякова: «Все, что мы делаем, мы делаем с оглядкой на него»

Смерть Александра Маслякова стала шокирующей для его друзей и поклонников. Его родные также тяжело восприняли случившееся. 11 сентября в Москве прошла церемония прощания с телеведущим. На ней собрались сотни людей. Пришло много бывших участников КВН: Гарик Харламов, Александр Хрусталев, Александр Ревва. Появились в зале и те, кто работал на одном канале с Масляковым. А Константин Эрнст отметил, что телеведущий незаменим и дал дорогу в жизнь многим продюсерам, комикам и режиссерам.

Сергей Исаев из «Уральских пельменей» взял слово. Он решил заявить, что благодаря Маслякову существует комедийное шоу, в котором он снимается.

«У нас будет четыре съемочных дня. И то, что они будут, - это заслуга Александра Васильевича. Все, что мы делаем, мы делаем с оглядкой на него. Я знаком со многими людьми в этом зале благодаря Александру Васильевичу», – высказался Исаев.

Пришел также его коллега Андрей Рожков. Еще одну трогательную речь произнес Сергей Писаренко. Он признался, что обязан всем, что у него есть, Александру Васильевичу.