Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Быстрицкой, которая не любила КВН

Александр Масляков большую часть жизни проработал на телевидении. Он стал значимой фигурой, так как дал дорогу в мир шоу-бизнеса многим комикам, продюсерам и режиссерам. Масляков умер после борьбы с раком. У него была опухоль в легких, которую нельзя было удалить. Состояние телеведущего постепенно ухудшалось. Его смерть для многих стала ударом. 11 сентября в зале «Планета КВН» состоялась церемония прощания. На ней собрались родные , близкие, друзья, ученики и коллеги Александра Васильевича. Родственники решили, что похоронят Маслякова на Новодевичьем кладбище.

Оказалось, что могила телеведущего будет рядом с известным диктором, народным артистом СССР Игорем Кирилловым, а также с народной артисткой Элиной Быстрицкой, сообщает aif.ru.

Ходили слухи, что Быстрицкая не любила КВН и сама об том не раз говорила. Ее называли самой красивой актрисой отечественного кинематографа, ею восхищались миллионы мужчин. Но она всю жизнь таила на них обиды и считала, что они приносили ей только несчастья.